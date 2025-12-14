Пассажирка Subaru погибла после удара машины об «Газель» и вылета в кювет у Ревды

Водитель Subaru не справился с заносом автомобиля и врезался в стоящую на обочине «Газель» на 314-м километре дороги Пермь—Екатеринбург в районе Ревды, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате столкновения обе машины съехали в кювет.

В Госавтоинспекции добавили, что водителя Subaru с различными травмами госпитализировали, пассажирка автомобиля скончалась. «На месте происшествия работают автоинспекторы, фиксируют обстоятельства ДТП и обеспечивают работу следственно-оперативной группы. Личность погибшей устанавливается. По факту происшествия проводится расследование»,— подчеркнули в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, ключевыми причинами ДТП в последние дни стали большая скорость автомобилей, невнимательность и недооценка обстановки. «Водители часто выбирают режим движения, который не учитывает гололед, снежный накат и плохую видимость»,— пояснили в сообщении.

Василий Алексеев