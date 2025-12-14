В горный кластер Сочи ограничили въезд из-за снегопада

Власти Сочи запретили въезд автомобилей без зимней резины в горный кластер из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют на 15 декабря мокрый снег и гололедицу на дорогах. В предгорьях и низкогорьях ожидается налипание влажного снега на провода и деревья.

Кроме того, в горах на высотах свыше 1000 м объявлена лавинная опасность. Угроза схода снега прогнозируется с 18:00 14 декабря до 18:00 15 декабря.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в усиленный режим работы для обеспечения безопасности жителей и туристов.

Ранее Краснодарский центр гидрометеорологии предупредил об опасных погодных условиях на Кубани 14 декабря. В воскресенье в регионе ожидаются гололедица, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра.

Анна Гречко