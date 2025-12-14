Гололед и налипание снега прогнозируют на Кубани 14 декабря

Краснодарский центр гидрометеорологии предупредил об опасных погодных условиях на Кубани 14 декабря. В воскресенье в регионе ожидаются гололедица, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ночное время местами прогнозируют дождь и интенсивное образование мокрого снега в сочетании с сильным ветром, порывы которого достигнут 15-20 м/с. Также возможна гололедица. Ветер западного направления составит 6-11 м/с, ночью местами порывы усилятся до 12-14 м/с.

Ночью по краю похолодает до -2...-7°С. В юго-восточных предгорных районах столбики термометров покажут -6...-11°С, в горах будет еще холоднее — -10...-15°С. Днем температура воздуха поднимется до -3...+2°С, а в горной местности сохранится -5...-10°С.

На Черноморском побережье будет дуть северный и северо-западный ветер силой 6-11 м/с, в ночные часы порывы усилятся до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...-3°С, днем — +1...+6°С.

В Краснодаре прогнозируют западный ветер 5-10 м/с. Ночью температура опустится до -5...-7°С, днем потеплеет до -1...+1°С.

Анна Гречко