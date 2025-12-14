В Свердловскую область придет «короткое потепление» к 19 декабря

Морозный воздух Сибири 15 декабря охватит Свердловскую область и понизит температуру на 10°, сообщили в Уральском гидрометцентре. «Температура новой недели предполагается на 4-6° ниже нормы, короткое потепление вероятно 19 декабря на юге региона»,— добавили синоптики. По их данным, морозный воздух уже охватил северную часть Уральского федерального округа (УрФО), частично проникает в Коми и Кировскую область.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 15 декабря, прогнозируют облачность, местами сильный снег, в отдельных районах метель и снежные заносы на дорогах. Температура ночью составит –10°...–20°, днем — –9°…–19°. Ветер будет 4–9 м/c, местами порывы до 14 м/c.

Во вторник, 16 декабря, ожидается облачность с прояснениями, местами умеренный снег, на дорогах — снежные заносы. Температура ночью составит –18°...–26°, днем — –16°...–21°. Скорость ветра будет 3–8 м/c.

В среду, 17 декабря, в регионе сохранится облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит –18°...–28°, днем — –12°…–22°. Ветер будет 3-8 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 15 декабря, прогнозируют облачность, снег и снежные заносы на дорогах. Температура ночью и днем составит –10°...–12°. Ветер ожидается 4–9 м/c.

Во вторник, 16 декабря, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура ночью опустится до –18°...–20°, днем — до –16°...–18°. Скорость ветра составит 3–8 м/c.

В среду, 17 декабря, в городе сохранится облачность с прояснениями и вновь пройдет небольшой снег. Ночью температура составит –18°...–20°, днем — –12°...–14°. Ветер будет 3–8 м/c.

Ранее гидрометцентр сообщал, что в начале следующей недели в Свердловской области похолодает до –28° и пройдут сильные снегопады.

Василий Алексеев