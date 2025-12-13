В Свердловской области похолодает до -28° и пройдут снегопады в начале недели

Южную половину Свердловской области накроет сильными снегопадами к утру 14 декабря, в ночь на 15 декабря зона осадков охватит северные районы региона, сообщили в Уральском гидрометцентре. «Циклон, образовавшийся над Поволжьем, углубляется, будет двигаться через Оренбург-Уфу. За период 14-15 декабря ориентировочно выпадет осадков в виде снега 8-10 мм, на севере области до 15 мм. Похолодает в начале следующей недели на -8°…-10°»,— добавили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 14 декабря, прогнозирую облачность, местами сильный снег, метель и снежные заносы на дорогах. Температура ночью составит –5°...–15°, днем — -3°…-13°. Ветер будет 4–9 м/c, местами порывы до 14 м/c.

В понедельник, 15 декабря, в регионе сохранятся облачность, местами сильный снег, метель и снежные заносы на дорогах. Температура ночью составит –11°...–16°, днем — -0°...-19°. Скорость ветра будет 4–9 м/c, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник, 16 декабря, ожидается облачность, местами умеренный снег, на дорогах — снежные заносы. Температура ночью составит –18°...-28°, днем — -16°…-26°. Ветер будет 3-8 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 14 декабря, прогнозируют облачность, умеренный снег и снежные заносы на дорогах. Температура ночью составит –5°...–7°, днем — -3°...-5°. Ветер ожидается 4–9 м/c.

В понедельник, 15 декабря, будет облачность, снег, на дорогах — снежные заносы. Температура ночью опустится до -11°...–13°, днем — до -9°...-11°. Скорость ветра составит 4–9 м/c.

Во вторник, 16 декабря, ожидается облачность и небольшой снег. Ночью температура составит -18°...-20°, днем — -16°...-18°. Ветер будет 3–8 м/c.

Василий Алексеев