При пожаре на складе в Сочи погиб человек

При пожаре на складе в Адлерском районе Сочи погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Возгорание произошло 14 декабря в 10:20 в складских помещениях по ул. Чкалова. Огонь охватил площадь 130 кв. м, позднее распространившись до 140 кв. м.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован в 11:03 по мск. На месте происшествия ведутся следственные действия. Личность погибшего устанавливается.

Анна Гречко