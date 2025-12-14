На Кубани запустили вторую очередь консервного завода за 840 млн рублей

В Усть-Лабинске на грибном комплексе «Кирпильский» ввели в эксплуатацию вторую очередь консервного завода с объемом инвестиций 839,7 млн руб. Об этом всообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новая производственная линия запущена на предприятии, специализирующемся на переработке овощей и грибов. Проект сопровождало Агентство по привлечению инвестиций Кубани, включая прохождение инфраструктурных процедур.

По словам директора агентства Юлии Приходько, запуск позволил снизить стоимость технологического присоединения к электросетям с 391 млн до 34 млн руб. Сокращение затрат достигнуто за счет оптимизации параметров подключения.

Предприятие работает по принципу полного производственного цикла — от выпуска мицелия и субстрата до глубокой переработки продукции. В производстве используются альтернативные источники топлива и системы рециклинга отходов, что снижает себестоимость и экологическую нагрузку.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», до конца 2025 года в регионе планировали реализовать три инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 1 млрд руб. С начала года в Краснодарском крае уже введены в строй шесть инвестпроектов с суммарным объемом вложений около 10 млрд руб.

Анна Гречко