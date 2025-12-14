Коммунальные службы за неделю отработали более 100 обращений жителей Сочи

За прошедшую неделю городские коммунальные службы приняли в работу более сотни сообщений от жителей Сочи, свыше 40% из них касались сферы ЖКХ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, подводя еженедельные итоги работы предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, региональный оператор «Крайжилкомресурс» вывез более 48 тыс. куб. м коммунальных отходов, задействовав 89 единиц спецтехники; зафиксированы три факта незаконного сброса строительного мусора на контейнерные площадки, материалы направлены в полицию. Службы «Водосток» прочистили 6,2 км ливневых сетей на 34 улицах, вывезли 37 куб. м грунта и мусора, отремонтировали решетки и укрепили основание одного колодца.

Компания «Сочитеплоэнерго» заменила подземный участок теплосети на улице Кубанской и запорную арматуру на Армавирской, а также переложила 30 м трубопровода в переулке Калиновом. «Водоканал» приступил к перекладке 200 м аварийного трубопровода на улице Тимирязева и продолжает работы на 95-метровом участке канализационных сетей по Черноморской; за неделю устранены 116 засоров и 143 утечки, ликвидирована нештатная ситуация на магистральном водоводе в районе Орбитовской.

Параллельно город готовится к зимнему периоду: проводится очистка ливневых сетей, сформированы запасы противогололедных материалов и усилено дежурство аварийных служб на время предстоящих праздников.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что почти 120 обращений от жителей Сочи поступило на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, значительная часть которых касалась жилищно-коммунальной сферы, транспорта, социального строительства и медицинской помощи.

Анна Гречко