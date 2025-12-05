Сочинцы направили 118 обращений на прямую линию губернатора Кубани

Почти 120 обращений от жителей Сочи поступило на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, значительная часть которых касалась жилищно-коммунальной сферы, транспорта, социального строительства и медицинской помощи. Об этом пишет глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Прямая линия началась с оценки экономических итогов года. Губернатор отметил, что региональная финансовая политика на следующий год формировалась с учетом текущей экономической ситуации. По его словам, ключевой задачей является сохранение устойчивости бизнеса в аграрном, промышленном и курортном секторах, что обеспечивает гарантированную занятость жителей края. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что прогноз по валовому региональному продукту на 2025 год составляет 5,8 трлн руб., а поступления в консолидированный бюджет ожидаются на уровне 595 млрд руб.

Особое внимание в ходе эфира уделялось вопросам ЖКХ, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, догазификации, медицинской реабилитации участников СВО и поддержке семей погибших военнослужащих. Из 118 обращений сочинцев два были озвучены в прямом эфире.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что ситуация на улице Армавирской находится под контролем городской администрации. Он отметил, что дом №94 расположен в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, и сейчас проводится дополнительное обследование «Водоканалом» для определения причин подтопления и выработки мер защиты подвального помещения. Также он уточнил, что на ремонт кровли Дома культуры в селе Верхнеармянская Хобза в 2026 году предусмотрено 1,25 млн руб.

Господин Прошунин подчеркнул, что все обращения, поступившие от жителей Сочи, зафиксированы и уже переданы в работу, а каждому заявителю направят официальный ответ.

Трансляция прямой линии велась телеканалом «Кубань24», вопросы от жителей края поступали по телефону, через чат-бот в Telegram и на портале Госуслуги.

Мария Удовик