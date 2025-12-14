За ночь над 14 регионами России сбит 141 беспилотник

Минобороны России заявило, что с 23:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 141 беспилотник над 14 регионами России. Одновременно ведомство указало, что всего за ночь силы ПВО уничтожили 235 беспилотников.

Как написано в сообщении Минобороны, 35 БПЛА сбито над Брянской областью, 32 — над Крымом, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью, 13 — над Калужской, семь — над Курской, по четыре — над Рязанской и Ростовской областями, три — над Белгородской областью, два — над Ленинградской, по одному — над Подмосковьем, Смоленской, Псковской и Новгородской областями.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в Урюпинске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе. В поселке Афипском Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников повреждены пять домов. Работу приостанавливали в том числе московские аэропорты Домодедово и Жуковский, а также аэропорты Грозного, Иваново, Ярославля, Пскова. Петербургский Пулково приостанавливал отправку самолетов, а позднее перешел к работе «по согласованию с соответствующими органами», сообщала Росавиация.