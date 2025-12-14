Аэропорт Пулково приостановил отправку самолетов

В петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Прием самолетов в аэропорту разрешен.

Ограничения и на прием, и на отправку самолетов действуют в аэропортах Краснодара, Геленджика, Калуги, Иваново, Ярославля. Работу примерно на полтора часа также приостанавливал аэропорт Пскова.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена воздушная опасность. Аналогичный режим действует в Краснодарском крае, Калужской, Тульской, Ивановской, Псковской областях и некоторых других регионах.