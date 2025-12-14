На реставрацию памятников Крыма направят 2,2 млрд рублей

Более 2,2 млрд руб. направят на проектирование и реставрационные работы 39 объектов культурного наследия Крыма в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры региона.

Финансирование предоставят несколько федеральных и региональных программ. Средства пойдут на разработку научно-проектной документации и работы по сохранению памятников. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 14 объектов.

В текущем году завершат восстановление комплекса сооружений Воронцовского дворца (1830-1846) в Алупке. Также планируют закончить работы по сохранению дома Л.Ф. Шлее (конец XIX — начало XX века) и ремонт крыши Крымского академического театра имени М. Горького в Симферополе.

В 2026 году завершат реставрацию дачи Стамболи (конец XIX века), здания Симферопольской городской думы и управы, где размещается Крымская государственная филармония, а также медресе (1909) в Бахчисарае.

Продолжится восстановление Ханского дворца (XVI-XIX века) в Бахчисарае и здания женской Романовской гимназии середины XIX века в Керчи. Противоаварийные мероприятия проводят в мемориальном комплексе Аджимушкай в Керчи.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в экономику Республики Крым с начала 2025 года по состоянию на середину ноября было инвестировано свыше 133 млрд руб., что почти на 27% превышает прошлогодний показатель. По словам главы региона Сергея Аксенова, это лучший результат по ЮФО и восьмое место по России.

Анна Гречко