С начала 2025 года в экономику Крыма было инвестировано свыше 133 млрд рублей
В экономику Республики Крым с начала текущего года по состоянию на середину ноября было инвестировано свыше 133 млрд руб., что то почти на 27% превышает прошлогодний показатель. Это лучший результат по ЮФО и восьмое место по России, сообщил в интервью «Ъ-Guide. Итоги года» глава Крыма Сергей Аксенов.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым
«Еще в 2016 году Республика Крым занимала 84-ю позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В 2025 году наш регион вошел в десятку лидеров рейтинга, заняв седьмое место»,— рассказал собеседник издания.
По словам господина Аксенова, наиболее привлекательные для инвесторов отрасли экономики — строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство. В частности, он затронул тему строительства круглогодичного туркомплекса «Золотые пески России» на территории Евпатории, а также семейного курорта «Крымская Ривьера» в районе города Саки.
Реализация этих проектов, по словам Сергея Аксенова, позволит дополнительно принимать полуострову порядка 1 млн туристов в год. Планируется, что курорт в Саках начнет работать в 2029 году, в Евпаторийском регионе — в 2030-м.
Также, по словам главы Крыма, сегодня на полуострове реализуется строительство загородного жилищно-рекреационного комплекса у мыса Скифский в Бахчисарайском районе, создается многофункциональный инновационный кластер в Ялте, а также — оптово-распределительный центр на территории Чистенского сельского поселения в Симферопольском районе.
«Всего же в республике реализуется порядка 1562 уникальных инвестиционных проектов, в рамках которых вложено 584 млрд руб. Так что ряд подобных примеров можно продолжать и дальше»,— резюмировал Сергей Аксенов.
