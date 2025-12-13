На Урале после аварии Toyota и Kia госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии

Водитель Toyota потеряла контроль над автомобилем, выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Seltos на 6-м км дороги Верхняя Пышма — Невьянск, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В Госавтоинспекции добавили, что три участника ДТП, включая 10-летнюю пассажирку Kia Seltos, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. «По последней информации, состояние 10-летней девочки оценивается как тяжелое, она находится в отделении реанимации. Остальным пострадавшим оказывается необходимая помощь»,— пояснили в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции приступили к процессуальным действиям на месте аварии. «В момент происшествия фиксировалось обильное выпадение осадков, на данном участке дороги движение не ограничивалось. По факту ДТП проводится проверка»,— подчеркнули в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие сутки в Свердловской области произошло 177 аварий, в которых пострадали шесть человек, включая двух детей, один из участников дорожного движения погиб. Ключевыми причинами ДТП стали большая скорость автомобилей, невнимательность и недооценка обстановки. «Водители часто выбирают режим движения, который не учитывает гололед, снежный накат и плохую видимость»,— пояснили в ГИБДД.

Василий Алексеев