Лукашенко оставил в тюрьме сына освобожденного оппозиционера Бабарико

Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, которого не допустили к участию в выборах президента Белоруссии в 2020 году, в числе 114 освобожденных белорусских политзаключенных прибыл на Украину. В автобусе он дал короткое интервью, в котором сообщил, что его сын остается в заключении. Видео опубликовал штаб Виктора Бабарико.

«Как сказал мой сын, который пока находится в местах заключения, моя статья — моя фамилия», — сказал господин Бабарико.

Он также заявил, что был осужден только за оппозиционную деятельность: «За что меня посадили? За желание сделать в Белоруссии жизнь лучше. Вот за это и посадили».

Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом за два месяца до президентских выборов, в июне 2020 года. В течение трех лет он оставался в СИЗО, летом 2023-го его приговорили к 8 годам по обвинению в организации массовых беспорядков, разжигании вражды, уклонении от уплаты налогов, а также в злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения. Его отца двумя годами ранее приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупционных преступлениях.

Всего 13 декабря власти Белоруссии освободили 123 политзаключенных, включая активистку Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, а также иностранных граждан. Независимые белорусские СМИ установили имена части освобожденных. Большинство прибыли на территорию Украины, некоторых депортировали в страны ЕС.

Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» заявил, что решение о помиловании принято «в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей». В выходные белорусский президент вел переговоры со спецпредставителем США. По итогам было объявлено о снятии санкций с белорусского калия.