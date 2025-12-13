Лукашенко освободил Марию Колесникову

Власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных. В их числе — оппозиционер Мария Колесникова.

Мария Колесникова (2020 год)

«Татьяна Хомич только что поговорила по телефону со своей сестрой Марией Колесниковой. Она на свободе»,— указано в сообщении команды политика Виктора Бабарико.

По данным белорусских негосударственных СМИ, Марию Колесникову депортировали на Украину вместе с 113 другими политзаключенными. Некоторые имена освобожденных уже установлены.

Близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что всего в рамках договоренностей с США и в связи с отменой американских санкций было освобождено 123 гражданина разных стран. Их судили «за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность». Решение принято «в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей»,— говорится в сообщении.

Мария Колесникова работала в штабе бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого не допустили к участию в выборах президента Белоруссии в 2020 году. В сентябре 2021 года ее приговорили к 11 годам по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии.

Ранее сегодня по итогам встречи Александра Лукашенко со спецпредставителем США Джоном Коулом было объявлено о снятии санкций США с белорусского калия.