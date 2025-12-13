Экс-работники Росреестра ЯНАО получили до 11 лет тюрьмы за взятки на 25 млн руб.

Суд в Салехарде приговорил бывших высокопоставленных сотрудников Росреестра к лишению свободы на срок от 9,5 до 11 лет в исправительной колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму более 25 млн руб., сообщили в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). Как пояснили в ведомстве, экс-руководителя управления Росреестра по региону Андрея Кудрявцева, его заместителя Андрея Кожина и экс-директора окружного филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра Максима Сартасова признали виновными в совершении 15 преступлений по ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение организованной группой взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах). С этим Андрей Кудрявцев также признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем).

Следствие и суд установили, что чиновники использовали служебное положение и через посредников в течение четырех лет получали взятки для снижения кадастровой стоимости объектов недвижимости, ускорения процедуры прохождения документов и принятия решений по ним, перевода объектов из одной категории использования в другую. В СКР добавили, что Андрей Кудрявцев на полученные средства приобрел недвижимое имущество и зарегистрировал его на близких родственников.

Согласно решению суда:

Андрей Кудрявцев приговорен к 10,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн руб. Экс-чиновнику также запретили занимать должности на госслужбе 10 лет и обязали выплатить 2,5 млн руб.

приговорен к 10,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн руб. Экс-чиновнику также запретили занимать должности на госслужбе 10 лет и обязали выплатить 2,5 млн руб. Андрей Кожин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима 9 лет и 6 месяцев и выплачивать штраф в 28 млн руб. Бывшему сотруднику Росреестра запретили занимать должности на госслужбе 9 лет и обязали выплатить 2 млн руб.

будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима 9 лет и 6 месяцев и выплачивать штраф в 28 млн руб. Бывшему сотруднику Росреестра запретили занимать должности на госслужбе 9 лет и обязали выплатить 2 млн руб. Максим Сартасов получил 11 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в 29,4 млн руб. с лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет и обязательством выплатить 4 млн руб.

Прокурор ЯНАО Дмитрий Конош поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников окружного Росреестра, сообщили в надзорном ведомстве.

Андрей Кудрявцев, Андрей Кожин и Максим Сартасов были задержаны в феврале 2020 года. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела о коррупции, под следствие попало еще ряд лиц. Одним из них в 2020-м стал глава Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов, который якобы передал взятки на 5 млн руб. Андрею Кудрявцеву и Максиму Сартасову. Салехардский городской суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников окружного Росреестра в октябре 2024 года.

Василий Алексеев