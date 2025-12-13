На Урале 21-летний водитель вылетел в кювет, опрокинулся и въехал в газопровод

В Североуральске 21-летний водитель Toyota Corolla потерял управление автомобилем при обгоне, съехал в кювет, опрокинулся и въехал в бетонную опору магистрального газопровода, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате ДТП водитель и его 38-летняя мать получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. «Конструкция газопровода не получила повреждений»,— добавили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту случившегося для установления всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшие сутки в Свердловской области произошло 177 аварий, в которых пострадали шесть человек, включая двух детей, один из участников дорожного движения погиб. Ключевыми причинами ДТП стали большая скорость автомобилей, невнимательность и недооценка обстановки. «Водители часто выбирают режим движения, который не учитывает гололед, снежный накат и плохую видимость»,— пояснили в ГИБДД.

Василий Алексеев