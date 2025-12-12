На Кубани арматурщикам предлагают зарплату в 235 тысяч рублей

В Краснодарском крае по заявленным вакансиям в строительной сфере наибольший уровень средней заработной платы в строительной сфере у арматурщиков (до 235 тыс. руб.), а также у каменщиков (185 тыс. руб.). Такие данные «Ъ-Кубань» привели в министерстве труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оператору по гидравлическому разрыву пластов предлагают среднюю зарплату до 176 тыс. руб., помощнику мастера — до 173 тыс. руб. Кандидат на вакансию главного геодезиста может рассчитывать на зарплату до 155 тыс. руб., сварщик — до 154 тыс. руб. По данным краевого ведомства, около 66% краевого банка составляют вакансии по рабочим профессиям.

Среди наиболее востребованных вакансий по рабочим профессиям — рабочие строительных специальностей (монтажники различной квалификации, слесари, бетонщики, арматурщики, облицовщики-плиточники, сварщики, машинисты, плотники, маляры, токари, каменщики); водители; работники технологических процессов; работники сельского хозяйства; повара, пекари, кондитеры; продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, а также работники сферы обслуживания (горничные, официанты, бармены).

Востребованные вакансии по должностям специалистов и служащих — медицинские работники (врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты); учителя (преподаватели); инженеры различной специализации; охран-ники; воспитатели; полицейские; бухгалтеры.

«На рынке труда Краснодарского края, как и в целом по России, наблюдается дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному составу. При избытке специалистов гуманитарных направлений подготовки (юристы, экономисты, менеджеры) работодателям требуются врачи, педагоги, инженеры, квалифицированные рабочие кадры»,— прокомментировали в минтруда региона.

Средний уровень заработной платы по заявленным в центр занятости населения вакансиям по состоянию на 1 декабря 2025 года составил 55,2 тыс. руб.

Сергей Емельянов