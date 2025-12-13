Белоруссия приравняла агрессию против стран ОДКБ к военным угрозам республике

В список военных угроз Белоруссии внесли пункт, приравнивающий «акт вооруженной агрессии» против страны-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к военной угрозе республике. Соответствующий закон подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

Изменения внесены в законодательные акты по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны, документ опубликован на национальном правовом портале. Закон устанавливает, что вооруженная защита Белоруссии может осуществляться вооруженными силами как самостоятельно, так и совместно со странами-союзницами республики.

В задачи вооруженных сил включили готовность к устранению кризисных ситуаций, «способных привести к развязыванию вооруженных конфликтов» в Белоруссии или на территории стран-союзниц. Также предписано совершенствование ПВО «как единой боевой оборонительной системы Союзного государства».

В ноябре господин Лукашенко говорил, что на западном фланге ОДКБ нарастают военные риски и угрозы. По его мнению, «обстановка похожа на осажденную крепость», в которой живет Белоруссия. В декабре Парламентская ассамблея ОДКБ приняла закон о совместном противодействии терроризму.

