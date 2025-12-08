Страны ОДКБ будут бороться с терроризмом по одинаковым правилам

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла 8 декабря модельный закон «О противодействии терроризму». Он был разработан для гармонизации законодательства государств—членов ОДКБ.

Закон, в частности, предполагает преследование террориста вне зависимости от места преступления, если государству—члену ОДКБ поступил соответствующий запрос. Согласно документу, запрос о преследовании должен быть направлен компетентными органами стран, с которыми заключены ратифицированные международные договоры.

Кроме того, одна из статей документа регулирует вопросы выдачи лиц, подозреваемых в терроризме. В ней говорится, что «убежище не может быть предоставлено физическому лицу, которое участвует (участвовало) в террористической деятельности либо оказывает (оказывало) содействие в ее осуществлении».

Участникам ОДКБ предлагается закрепить на национальном уровне давно известную юридическую максиму «или выдай, или суди» (ее еще называют «гаагская формула»), поясняет завкафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз. Сейчас, по его словам, универсальная юрисдикция на террористические преступления не распространяется в том числе в связи с отсутствием общепринятого определения международного терроризма. Пока абсолютное большинство антитеррористических конвенций сформулировано так, что борьба с терроризмом и процесс привлечения к ответственности лиц, совершивших террористические преступления, опираются на территориальную юрисдикцию, то есть преследование осуществляется в первую очередь тем государством, на чьей территории совершено преступление.

Предлагаемая же в модельном законе норма призывает априори использовать принцип «или выдай, или суди» применительно ко всем договорам. Кстати, российская практика, отмечает эксперт, давно подтверждает приверженность этому принципу, который закреплен в ст. 12 УК РФ (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ). Поэтому следующий шаг, наверное, должен быть связан с внесением соответствующих изменений в национальное законодательство наших партнеров, предполагает господин Волеводз.

Анастасия Корня