Лукашенко сравнил Белоруссию с «осажденной крепостью»

На западном фланге Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нарастают военные риски и угрозы, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, «обстановка похожа на осажденную крепость», в которой живет Белоруссия.

Господин Лукашенко поднял эту тему на саммите ОДКБ в Бишкеке в узком составе. «По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация»,— сказал белорусский президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко сказал, что в 2026 году Польша выделит на оборону почти $55 млрд (около 5% ВВП), а численность ее вооруженных сил превысила 200 тыс. человек. Он утверждает, что страны Балтии по темпам роста «не сильно отстают от Варшавы». «Вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (Путин.— "Ъ"), готовимся к войне, а по всем фактам — они»,— убежден президент Белоруссии.

20 октября власти Литвы закрыли два КПП на границе с Белоруссией на месяц из-за пересылок шаров с контрабандой. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. 19 ноября Вильнюс открыл пограничные пункты, но грозит снова их закрыть. Господин Лукашенко называл закрытие КПП «элементом гибридной войны», которую против Белоруссии, с его слов, развернули соседи и «другие силы».

