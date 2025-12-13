Белаз одержал победу над Арменом Петросяном и сохранил титул чемпиона RCC

Белорусский боец Владислав Ковалев (Белаз) одержал победу над Арменом Петросяном в главном поединке на турнире RCC 24 и сохранил титул чемпиона в среднем весе.

Справа Владислав Ковалев (Белаз)

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC

Как рассказали в пресс-службе RCC, в начале встречи бывший боец UFC Армен Петросян демонстрировал более эффективную работу на дистанции, уклоняясь от атак Ковалева и нанося точные удары. Однако Белаз сумел перехватить инициативу в концовке первого раунда, проведя успешный тейкдаун.

Во втором раунде Ковалев сразу же перевел бой в партер, захватив спину Петросяна. За две минуты до окончания раунда ему удалось провести удушающий прием, вынудив соперника сдаться.

«Я сразу почувствовал, что он устал и начал ошибаться, поэтому я решил действовать агрессивно в партере»,— заявил Белаз после боя.

На двух предыдущих турнирах RCC Ковалев дважды одержал победу над Александром Шлеменко (Шторм), завоевав титул чемпиона в среднем весе.

В со-главном событии вечера на турнире RCC 24 Валентин Молдавский победил Ивана Штыркова раздельным решением судей. Бойцы сошлись в полутяжелом весе. Поединок состоял из трех раундов.

Турнир RCC 24 прошел на 12-тысячной «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Среди его зрителей были основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, двукратный чемпион мира в легчайшем весе по смешанным единоборствам по версии UFC Петр Ян, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Алексей Буров