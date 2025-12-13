В Новороссийске трейдеры выясняли отношения в суде из-за недопоставок продукции

АО «Металлокомплект-М» выиграло во всех судебных инстанциях спор с ООО «Новоросметалл» о взыскании 610,8 млн руб. неосновательного обогащения. При этом ответчику\отказали в удовлетворении встречного иска на 39,4 млн руб., следует из материалов дела.

Согласно материалам дела, АО «Металлокомплект-М» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с ООО «Новоросметалл» 610,8 млн руб. неосновательного обогащения и 9,5 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. В ответ новороссийская компания обратилась в суд с встречным иском о взыскании штрафа на 39,4 млн руб. по договору поставки. Как сказано а материалах дела, компании заключили договор поставки металлоконструкций. «Металлокомплект-М» перечислил поставщику 17,5 млрд руб., получив продукцию на сумму 16,9 млрд руб.

Согласно акту сверки от 31 августа 2024 года, задолженность «Новоросметалла» составляла 868,9 млн руб. Покупатель потребовал вернуть излишне уплаченные средства. «Новоросметалл» ответил, что деньги получены как авансы согласно спецификациям, срок поставки по которым не истек. Компания сообщила о готовности товара к отгрузке. В сентябре поставщик отгрузил продукцию еще на 258 млн руб., после чего задолженность сократилась до 610,8 млн руб.

В «Новоросметалле» заявили, что полная поставка сорвалась из-за блокирования отгрузки покупателем в сентябре. По версии поставщика, «Металлокомплект-М» приостановил приемку товара для пересмотра согласованных цен. Покупатель отметил, что ему невыгодно не использовать 868,9 млн руб. в деятельности и одновременно не получать готовую продукцию. Вследствие этого «Металлокомплект-М» сообщил об одностороннем отказе от договора из-за нарушения сроков и объемов поставки.

«Новоросметалл» указал что покупатель готов был к приемке груза за пять дней до окончания договорного периода. Чтобы выполнить свои обязательства компания зафрахтовала дополнительный транспорт и поставляла продукцию с 25 по 30 сентября 2024 года, однако 1 октября истец прекратил приемку товара и потребовал возврата средств до истечения срока поставки по спецификациям от 30 августа. Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону истца, а апелляционный и кассационный суды оставили решение нижестоящей инстанции в силе.

Сергей Емельянов