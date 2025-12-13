Металл раздора

АО «Металлокомплект-М» выиграло во всех инстанциях спор с ООО «Новоросметалл» о взыскании 610,8 млн руб. неосновательного обогащения, а ответчику суд отказал в удовлетворении встречных требований на 39,4 млн руб. штрафных санкций по договору поставки металлоконструкций. По словам юриста, кассационная инстанция поставила точку в споре металлотрейдеров, и обращение в судколлегию ВС вероятнее всего, будет отклонено.

Согласно материалам дела, АО «Металлокомплект-М» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с ООО «Новоросметалл» 610,8 млн руб. неосновательного обогащения и 9,5 млн руб. процентов за использование чужих денежных средств. В ответ «Новоросметалл» подал встречный иск о взыскании штрафа в размере 39,4 млн руб. по договору поставки. В судебных материалах говорится, что компании заключили договор поставки металлоконструкций. «Металлокомплект-М» перечислил поставщику 17,5 млрд руб., получив продукцию на сумму 16,9 млрд руб.

По акту сверки от 31 августа 2024 года задолженность «Новоросметалла» составляла 868,9 млн руб. Покупатель направил претензии с требованием вернуть излишне уплаченные средства. «Новоросметалл» ответил, что деньги получены в качестве авансов согласно спецификациям, срок поставки по которым не истек. Компания сообщила о готовности товара к отгрузке.

В сентябре 2024 года поставщик отгрузил продукцию еще на 258 млн руб., после чего долг сократился до 610,8 млн руб.

При этом в «Новоросметалле» заявили, что полная поставка сорвалась из-за блокирования отгрузки покупателем в сентябре. По версии поставщика, «Металлокомплект-М» приостановил приемку товара для пересмотра согласованных цен. Покупатель указал, что ему экономически невыгодно не использовать 868,9 млн руб. в деятельности и одновременно не получать готовую продукцию. Вследствие этого «Металлокомплект-М» заявил об одностороннем отказе от договора из-за нарушения сроков и объемов поставки.

Компания «Новоросметалл» указывает, что покупатель готов был к приемке груза за пять дней до окончания договорного периода. Из-за недостаточных складских мощностей и логистических ограничений исполнение в срок стало невозможным. Для выполнения обязательств «Новоросметалл» зафрахтовал дополнительный транспорт и осуществлял поставки с 25 по 30 сентября 2024 года, однако 1 октября истец прекратил приемку товара и потребовал возврата средств до истечения срока поставки по спецификациям от 30 августа.

В итоге Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону истца, а апелляционный и кассационный суды оставили его решение в силе.

По словам управляющего партнера АБ «Акцепт» Андрея Крючкова, в результате исследования судом подробностей исполнения «Новоросметаллом» обязательств по конкретным спецификациям было установлено, что по ряду спецификаций поставщик поставил продукцию в меньшем объеме от согласованного с заказчиком. По каким-то спецификациям поставок не было вовсе.

«Это дополнительно усугубило положение ответчика, а суд же охарактеризовал такое поведение как неоднократное нарушение сроков поставки, что повлекло для истца формирование ущерба, иными словами покупатель из-за действий ответчика был лишен возможности получить товар в согласованные сроки»,— пояснил юрист.

Встречный иск «Новоросметалла» суд не принял, поскольку этот иск изначально основывался на пункте договора, который предусматривал уплату покупателем штрафа в размере 20% от стоимости поставленной, но не принятой продукции в случае отказа покупателя от приемки. Так, истец утверждал, что покупатель отказался от приемки продукции, ссылаясь на универсальные передаточные документы с отметкой «аннулировано», которые якобы подтверждали, что транспортные средства с товаром прибыли по адресам покупателя, но в приемке было отказано.

Но суд не принял эти доводы, так как представленные передаточные документы носят односторонний характер и не подтверждают факт отказа покупателя от приемки.

Более того, суд установил, что поставщик не представил доказательств фактической доставки товара до покупателя. Для применения штрафной санкции за отказ от приемки товара необходимо, чтобы товар был надлежащим образом предложен к приемке, то есть, доставлен по указанному в договоре адресу в согласованный срок. Однако материалы дела свидетельствовали о том, что поставщик систематически нарушал сроки поставки, и на момент направления покупателем письма с требованием о возврате предоплаты, срок поставки по ряду спецификаций еще не истек.

«Первая инстанция и апелляция, а также определение кассации образуют уже фактически согласованную систему актов, где все суды пришли к единообразным выводам о правомерности требований истца и незаконности действий ответчика. Для обращения в судколлегию в ВС РФ необходимо наличие особых оснований, которых в этом споре, на мой взгляд, не усматривается, поэтому такое обращение, скорее всего, будет отклонено»,— пояснил господин Крючков.

