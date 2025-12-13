Премьер Словакии отказался считать себя частью Западной Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал планы Евросоюза (ЕС) передать заблокированные российские активы на нужды Украины. Он заявил, что не хочет быть частью Западной Европы, которой безразличны жизни гибнущих в военном конфликте.

Господин Фицо вчера провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой, они обсудили ситуацию на Украине. По его словам, пока господин Кошта «говорил о деньгах на войну», сам он «повторял о бессмысленном ежедневном убийстве» сотен граждан.

«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы»,— прокомментировал словацкий премьер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Роберт Фицо заявил председателю Евросовета, что на саммите ЕС не поддержит ничего, что касается военных расходов Украины. По его словам, Словакия готова поддерживать восстановление страны на основе договоренностей словацкого и украинского правительств.

Вчера страны ЕС утвердили решение сохранить заморозку российских активов до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт и Москва не компенсирует Киеву ущерб. До этого ЕС каждые полгода должен был проводить голосование о продлении блокировки активов. Спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что власти европейских стран столкнутся с «последствиями за незаконные действия».

