Дмитриев: ЕС столкнется с последствиями за бессрочную заморозку активов России

Спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что власти европейских стран столкнутся с «последствиями за незаконные действия». Так он отреагировал на решение Совета ЕС о бессрочной заморозке активов России.

«Речь идет не только о России — речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

В другом посте спецпредставитель президента написал, что бюрократы из НАТО, ЕС и Великобритании «прилагают огромные усилия, чтобы подорвать мирный план президента Трампа». По его словам, они скорее предпочтут начать Третью мировую войну, чем добиться урегулирования российско-украинского конфликта.

На территории ЕС с 2022 года заморожено около €210 млрд российских активов. 12 декабря Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку средств до окончания боевых действий на Украине. До этого страны Европы каждые полгода голосовали за продление блокировки.

