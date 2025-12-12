Axios: в Париже пройдет встреча по мирному плану для Украины

13 декабря в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в переговорах будут участвовать советники по национальной безопасности. Они обсудят «новые идеи» решения территориальных вопросов и других спорных моментов мирного плана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что вопрос о том, примут ли США участие, «пока остается открытым». «Президент крайне разочарован обеими сторонами этой войны, и ему надоели встречи просто ради самих встреч»,— сказала она журналистам.

10 декабря состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили предложение по территориальным уступкам Украины.