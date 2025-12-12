Трамп: есть четыре-пять частей мирного плана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники «выбросили что-то» из мирного плана по Украине. Он уточнил, что сейчас документ разделен на «четыре или пять частей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

«Это сложно, потому что приходится делить землю определенным образом, это не самое простое дело. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Президент США также сообщил, что американские чиновники примут участие в переговорах по вопросам урегулирования в Европе 13 декабря, если посчитают это полезным. Он уточнил, что «мы не хотим зря тратить много времени».

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов вместо 28. Президент США Дональд Трамп говорил, что ознакомился с содержанием последнего предложения по мирному плану.