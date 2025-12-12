Песков заявил об отсутствии информации о встрече Трампа с Украиной и ЕС

Кремль не располагает сведениями о возможной встрече президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

13 декабря в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой стороны обсудят параметры мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Сам Дональд Трамп заявлял, что американские чиновники могут подключиться к переговорам по вопросам европейского урегулирования, если сочтут это целесообразным. По его словам, Вашингтон не намерен «зря тратить много времени», а из проекта мирного плана по Украине уже были исключены отдельные положения. В настоящее время документ, по утверждению господина Трампа, разделен на «четыре или пять частей».