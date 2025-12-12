«Санкции побуждают нас искать новые пути и решения»

По итогам трех кварталов 2025 года собственные доходы бюджета Республики Крым увеличились почти на 26% и составили 113,7 млрд руб. Туристический поток вырос на 16%, в строительной сфере объем выполненных работ вырос более чем на 41%. Об экономических достижениях региона, а также о проблемах с непогодой, поставками топлива и международными санкциями в интервью Guide рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Guide: Как вы можете охарактеризовать уходящий 2025 год с точки зрения экономического развития Республики Крым? Какие положительные тенденции были в части развития экономики, улучшения благосостояния жителей? Что мешало этому развитию?

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: В целом ситуация в экономике стабильная. Об этом свидетельствуют и ключевые макроэкономические показатели. Согласно прогнозам, объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам года увеличится на 0,1%. То есть, несмотря на санкции, проблемы с логистикой и прочие негативные внешние факторы, падения ВРП не произошло.

За девять месяцев текущего года на 7,4% увеличился индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Для сравнения: в среднем по России этот показатель вырос на 0,8%. Собственные доходы бюджета увеличились почти на 26% и составили 113,7 млрд руб. Это дает нам дополнительные возможности для решения социальных вопросов.

В ряде сфер есть рост. Например, производство строительных материалов выросло более чем на 5%, электронных и оптических изделий — на 15,6%. Хорошие показатели и в дорожном строительстве, где реализуется ряд масштабных проектов, и во многих других отраслях.

При этом республика сохраняет свою инвестиционную привлекательность. По итогам первого полугодия приток частных инвестиций в Крым увеличился почти в полтора раза и превысил 98 млрд руб.

Заработная плата в сравнении с прошлым годом увеличилась на 17,5%. Это 12-е место по России. Уровень безработицы снизился до рекордных 1,7%, что ниже среднероссийского показателя, который составляет 2,1%.

Основными драйверами роста экономики региона остаются государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», а также национальные проекты. На выполнение мероприятий госпрограммы в этом году запланировано порядка 68 млрд руб. На сегодня у нас реализуются 12 национальных и 42 региональных проекта.

Но главный фактор успеха — это, конечно, поддержка президента России. Он держит под личным контролем все ключевые вопросы развития Крыма. Без такой поддержки мы не смогли бы решить проблемы и острые вопросы в разных сферах, которых у нас немало.

Если говорить о том, что мешает развитию, то это в первую очередь логистические ограничения. Понятно, что определенное напряжение создает и прифронтовой статус полуострова.

Что же касается санкций, то они, с одной стороны, ограничивают экспортный потенциал региона, негативно влияют на работу крымских портов, а с другой — способствуют развитию импортозамещения, побуждают искать новые пути и решения.

G: Одним из основных маркеров экономического развития регионов является самочувствие субъектов малого и среднего бизнеса. Какая в Крыму динамика роста или снижения числа малых и средних предпринимателей? Как власти поддерживают бизнес?

С. А.: Сначала о мерах поддержки. В 2020–2025 годах на эти цели было выделено 2,5 млрд руб. в рамках республиканской госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Создана инфраструктура поддержки субъектов МСП. В ее состав входят пять институтов. Это Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, Крымский гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания и Южный региональный центр поддержки экспорта.

Так, Фонд микрофинансирования предоставляет предпринимателям микрозаймы в размере от 150 тыс. до 5 млн руб. на срок от полугода до трех лет под процентную ставку от 3 до 15,68%. В этом году, по информации на середину ноября, предоставлено более 450 займов на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Другой пример. Крымский гарантийный фонд предоставляет поручительства при получении субъектами МСП кредитов в коммерческих банках, когда у предпринимателей нет достаточных собственных средств для обеспечения этих кредитов. В этом году предоставлено 115 поручительств на общую сумму около 610 млн руб. Это позволило субъектам хозяйствования привлечь около 6,7 млрд руб. кредитных средств.

Региональная лизинговая компания предоставляет в долгосрочную аренду технику и оборудование по ставке 6% для предметов лизинга отечественного производства и 8% — иностранного. Сумма финансирования — от 1 млн до 65 млн руб. Авансовый платеж — от 10%, срок лизинга — до 60 месяцев.

По данным на середину ноября, в 2025 году заключено 124 договора лизинга на общую сумму 792 млн руб. Средствами компании профинансировано около 497 млн руб.

Количество МСП и самозанятых в Крыму выросло с 2016 года более чем в три раза. Доля малого и среднего бизнеса в ВРП на сегодня составляет 35%.

И еще один важный момент. С 2023 года в нашей республике реализуется обучающая программа «СВОе дело». Проект ориентирован на ветеранов СВО и членов их семей, которые приняли решение заниматься предпринимательской деятельностью. Обучение прошли более 170 человек, 40 из них уже зарегистрировались в качестве ИП, самозанятых и так далее.

G: Как в регионе с инвестиционной активностью? Сколько инвестпроектов реализуется на сегодняшний день?

С. А.: Вы знаете, что еще в 2016 году Республика Крым занимала 84-ю позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В 2025 году наш регион вошел в десятку лидеров рейтинга, заняв седьмое место. Только с начала текущего года в экономику республики было инвестировано свыше 133 млрд руб., что почти на 27% превышает прошлогодний показатель. Это, кстати, лучший результат по ЮФО и восьмое место по России.

В числе наиболее привлекательных для инвесторов отраслей — строительство, курорты и туризм, промышленность и сельское хозяйство. Один из самых масштабных и известных проектов в сфере туризма — строительство круглогодичного туристического комплекса «Золотые пески России», который создается в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он включает в себя два проекта: «Золотые пески России» на территории Евпатории и «Семейный курорт Крымская Ривьера» в районе города Саки. Создание нового туристического кластера позволит дополнительно принимать порядка миллиона туристов в год. Планируется, что курорт в Саках начнет работать в 2029 году, в Евпаторийском регионе — в 2030-м.

Другие примеры крупных проектов: строительство загородного жилищно-рекреационного комплекса у мыса Скифский в Бахчисарайском районе; создание многофункционального инновационного кластера в Ялте, а также оптово-распределительного центра на территории Чистенского сельского поселения в Симферопольском районе.

Всего же в республике реализуется порядка 1562 уникальных инвестиционных проектов, в рамках которых вложено 584 млрд руб. Так что ряд подобных примеров можно продолжать и дальше.

G: Крым является одним из любимых мест отдыха россиян. Какие итоги туристического сезона 2025 года? Чем этот сезон отличался от прошлого?

С. А.: Говорить об итогах пока рано. У нас закончился высокий сезон, но начался сезон здоровья. Можно сказать, что с каждым годом границы сезонов все больше стираются. То есть мы продолжаем планомерно двигаться к нашей стратегической цели, которая заключается в превращении Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня.

Одна из особенностей 2025 года — практически двукратное увеличение количества гостей, прибывших на полуостров через исторические регионы. Несмотря на логистические сложности, турпоток растет. За январь—октябрь республику посетили свыше 6,4 млн туристов. Это на 16% больше, чем в аналогичный период 2024-го. Средняя загрузка средств размещения на 7 ноября составила около 60%.

Увеличились и поступления от туристической отрасли в бюджеты всех уровней: за девять месяцев поступило более 5 млрд руб., что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

Продолжается модернизация и строительство средств размещения, объектов туристической инфраструктуры, развиваются виды туризма, не зависящие от сезона, реализуются инвестиционные проекты.

G: Несмотря на все сложности, в Крыму наблюдается активность девелоперов. Растет стоимость жилья, особенно в курортных локациях. Какую роль строительная сфера играет в экономике Крыма? Какие наиболее масштабные строительные проекты реализуются сегодня на полуострове?

С. А.: Строительная отрасль — одна из ведущих. На ее долю приходится 11% валового регионального продукта. Объем выполненных строительных работ в этом году вырос более чем на 41%. По итогам 2024 года было введено порядка 1 млн 250 тыс. кв. м жилья. Планируем выйти на те же параметры и в 2025-м.

По данным на середину ноября текущего года, в Крыму выдано 329 разрешений на создание объектов жилищного строительства общей площадью более 5 млн кв. м.

Один из крупных проектов — застройка жилого квартала «Крымская роза» в Симферополе. До конца года в рамках этого проекта планируется ввести 70 тыс. кв. м жилой площади. Еще пример — строительство жилищно-рекреационного комплекса «Мойнако Ривьера» в Евпатории общей жилой площадью более 55 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию — 2030 год.

G: Как можно оценить 2025 год с точки зрения сельскохозяйственной отрасли? Ударили ли природные катаклизмы по аграриям Крыма? Каковы результаты сбора урожая?

С. А.: Этот год в плане погодных условий был одним из самых тяжелых. Весенние заморозки и сильная почвенная засуха крайне негативно отразились на ситуации в отрасли. В связи с засухой на территории восьми муниципальных образований был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Тем не менее наши аграрии даже в таких условиях собрали достойный урожай зерновых — 1 млн 180 тыс. т в первоначальном оприходованном весе. Далеко не рекорд, конечно, но этого количества вполне достаточно, чтобы полностью покрыть внутренние потребности региона. Винограда по состоянию на 6 ноября собрано 103 тыс. т — на 10 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году.

Кстати, несмотря на капризы погоды, показатели по сбору некоторых культур лучше, чем в прошлом году. Это, например, лук, капуста, свекла. Овощей закрытого грунта, которые менее подвержены влиянию погодных катаклизмов, собрано около 15,5 тыс. т — на 25% больше, чем в 2024-м. Кроме того, увеличено производство молока и яиц в сельскохозяйственных организациях. Во многом это результат государственной поддержки отрасли, которая в этом году составит 3,2 млрд руб.

G: Одним из главных экономических потрясений этого года в Крыму стал дефицит топлива. С чем он был связан? Удалось ли стабилизировать ситуацию? Каковы последствия?

С. А.: Перебои с топливом в Крыму, и, к слову, не только у нас на полуострове, возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах страны. Чтобы решить проблему, мы работали в тесном взаимодействии с федеральными властями, с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Спасибо им большое.

На сегодня ситуация стабильная. Хочу сказать, что даже в разгар топливного кризиса общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечивались топливом в полной мере. Серьезных последствий для экономики региона эта ситуация не имела, хотя, конечно, доставила много неудобств автомобилистам.

G: Какие прогнозы можно сделать на будущий год? Какие отрасли будут флагманами крымской экономики? Каких целевых показателей вы планируете достичь в ближайшем будущем?

С. А.: Давать прогнозы, тем более в нынешней ситуации,— не самое благодарное и продуктивное занятие. Хотя, конечно, целевые показатели экономического развития, к достижению которых мы стремимся, есть. Например, в среднесрочной перспективе прогнозируется постепенный рост валового регионального продукта с 1% в 2026 году до 1,9% к 2028-му. Основными драйверами этого роста станут промышленность, сельское хозяйство и торговля.

Ну а главные цели у нас остаются неизменными: выполнение задач, поставленных президентом, повышение уровня жизни крымчан. Все необходимые инструменты для этого у нас есть — от федеральных и региональных государственных программ, национальных проектов до экономического и кадрового потенциала. Так что работаем дальше.

