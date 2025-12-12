Новый глава Екатеринбурга будет приносить присягу

В устав Екатеринбурга внесены изменения, касающиеся порядка вступления в должность главы города, сообщили в мэрии. Согласно новым правилам новоизбранный мэр будет давать присягу.

В администрации Екатеринбурга, 12 декабря, состоялись публичные слушания по изменению устава города, которые провел первый заместитель главы города Игорь Сутягин. В мероприятии приняли участие 147 зарегистрированных участников.

Как пояснила директор правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяна Ширяева, поправки были необходимы для приведения городского устава в соответствие с федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Закон конкретизирует порядок начала и окончания полномочий глав муниципалитетов, избираемых представительным органом.

В новой редакции пункта 3 статьи 34 устава закрепляется, что полномочия главы Екатеринбурга начинаются со дня его избрания гордумой и торжественного вступления в должность, включающего присягу. Текст присяги, который теперь будет закреплен в уставе, содержит обязательство соблюдать Конституцию и федеральные законы, а также «верно служить процветанию муниципального образования "город Екатеринбург" и благополучию его жителей».

В пресс-службе администрации отметили, что проект предварительно прошел рассмотрение в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и не вызвал замечаний. По итогам голосования 146 участников слушаний поддержали принятие поправок.

Напомним, прием документов на участие в конкурсе на пост мэра завершился 10 декабря. Седьмым кандидатом на должность градоначальника столицы Среднего Урала стал Жаргал Сушкеев.

Полина Бабинцева