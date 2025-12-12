Коммунисты Ульяновска выступили против предложенного проекта генплана города

Коммунисты Ульяновска выступили категорически против принятия нового генплана города без полноценных публичных слушаний с согласования его с экспертным сообществом. Об этом говорится в заявлении бюро ульяновского обкома КПРФ, распространенном в пятницу вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В заявлении отмечается, что проекты нового генплана (ГП) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) привели к «массовым поступлениям критических замечаний со стороны экспертного сообщества, общественных организаций». Отмечается, что бюро обкома «выражает крайнюю обеспокоенность» сложившейся ситуацией, когда участие горожан в обсуждениях проектов ГП и ПЗЗ «становится исключительно формальным».

«Особую тревогу» обкома вызывает тот факт, что предлагаемые решения кардинально меняют традиционный облик города, берегов Свияги, зон малоэтажной исторической застройки и ряда других территорий» «создаются условия для уродующей облик города точечной застройки», масштабная застройка планируется, «в ущерб зеленым зонам». Коммунисты считают недопустимым отсутствие полноценных и открытых публичных слушаний по этим проектам.

Они требуют «приостановить процесс стремительного принятия основных градостроительных документов»; организовать полноценные публичные слушания по проектам ГП и ПЗЗ во всех микрорайонах, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе представителей экспертного сообщества — экологов, урбанистов, архитекторов; установить запрет на сокращение городских зелнных зон до проведения экспертной экологической оценки и общественного согласования спорных решений; привлечь независимых экспертов для детального анализа социально-экологических последствий предлагаемых изменений.

Особенность ситуации в том, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских, к которому в первую очередь обращено заявление бюро обкома, сам является членом КПРФ.

Напомним, проекты ГП и ПЗЗ подготовил «Территориальный градостроительный институт “Красноярскгражданпроект”» (АО). Согласно ТЗ госконтракта, общественные обсуждения проектов ГП и ПЗЗ должны были состояться еще до 15 августа 2024 года, но их провели только в сентябре 2025 года, выделив на ознакомление с экспозицией пять дней, на что ряд активистов жаловались в прокуратуру. При этом весь период подготовки ГП общественность не знакомили с материалами проектов, хотя у общественности и экспертов накопилось много претензий. 6 октября мэрия известила, что ульяновцы «поддержали проекты»: за принятие проекта ГП подано 1674 голоса, против — 114 голосов. Таким итогам не поверили депутаты регионального заксобрания, которые на совместном заседании двух комитетов высказали региональному минимущества большое количество замечаний. Однако оказалось, что в опубликованных на странице общественной и антикоррупционной экспертизы в конце ноября окончательных документах их замечания не учтены, а графические части документов оказались в нечитаемой форме. Депутаты потребовали отменить процедуру учесть все их замечания и предложения, после чего провести общественные обсуждения повторно.

Сергей Титов, Ульяновск