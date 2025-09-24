Ульяновцы жалуются в прокуратуру на нарушение процедуры обсуждений генплана

Как стало известно «Ъ-Волга», в среду на личном приеме у помощника прокурора Ульяновской области Алексея Галкина житель Ленинского района Ульяновска, инженер-строитель и проектировщик Константин Сосин от имени горожан, проживающих по улицам Бакинской, Архангельского, Докучаева, Олега Кошевого, Павлика Морозова и в переулке Бакинском, передал областному прокурору Андрею Теребунову жалобу на нарушение процедуры общественных обсуждений проекта нового генплана Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиции с материалами генплана доступны только тогда, когда жители города находятся на работе

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Экспозиции с материалами генплана доступны только тогда, когда жители города находятся на работе

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Проект нового генплана города был подготовлен Территориальным градостроительным институтом “Красноярскгражданпроект”» (АО) по заказу регионального минимущества. Согласно контракту, общественные обсуждения проекта генплана должны были состояться еще до 15 августа прошлого года, но объявлены были только сейчас.

В своей жалобе заявители сообщают, что постановлениями администрации города начало общественных обсуждений объявлено с 16 сентября, однако фактически они начались только в минувший вторник, поскольку материалы генплана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) были опубликованы на сайте мэрии только 23 сентября, и только в полдень 23 сентября открылись экспозиции с материалами генплана и ПЗЗ в помещениях районных администраций. Заявители отмечают, что «граждан лишили целой недели из периода обсуждений». Учитывая важность «протаскиваемых изменений в судьбоносные документы», заявители просят обязать администрацию Ульяновска и минимущества отменить постановления мэрии об общественных обсуждениях №23 и №24 «как несущие сведения, не соответствующие закону и действительности», а также признать сами общественные обсуждения нелегитимными.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в понедельник аналогичную жалобу в прокуратуру Ленинского района Ульяновска направила ульяновская экозащитница Наталия Лазарева. В среду она же направила в прокуратуру Ленинского района новую жалобу с просьбой вынести представление в адрес мэра Ульяновска об отмене постановлений мэрии об общественных обсуждениях генплана и ПЗЗ в связи с нарушениями процедуры, а в случае неисполнения представления выйти в суд с иском об отмене постановлений.

В жалобе экозащитница указала на новые выявленные нарушения процедуры обсуждений. В частности, она отмечает, что из 10 дней размещения экспозиции, которых недостаточно для изучения текстовых «многотомников по 400 страниц», на посещение экспозиции выделено только пять дней. Кроме того, граждане лишены возможности ознакомления с экспозициями с утра до полудня, после 17:00 и в выходные дни. Все эти сокращения периода ознакомления с материалами противоречат требованиям Градостроительного кодекса, заявляет экозащитница, отмечая, что принятие обсуждаемых проектов изменений генплана и ПЗЗ Ульяновска «приведет к массовому уничтожению зеленых зон, нескольких водных объектов, прибрежных защитных полос».

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ-Волга» сообщили, что «все образения будут рассмотрены в установленном законом порядке».

Сергей Титов, Ульяновск