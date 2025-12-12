Власти Кубани отсрочили арендную плату аграриям из-за засухи

Администрация Краснодарского края предоставила сельхозпроизводителям отсрочку арендной платы за краевое имущество для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано 12 декабря.

Меры распространяются на договоры, заключенные до 17 июля 2025 года — даты введения режима ЧС. Комиссии муниципалитетов должны подтвердить гибель или повреждение посевов. Отсрочку также получат арендодатели краевого имущества, если они снизили платежи или предоставили отсрочку субарендаторам минимум на 75%.

Период отсрочки — с 17 июля 2025 года по 1 ноября 2026 года. Погашение задолженности предусмотрено до 15 ноября 2026 года. На этот срок штрафы и проценты начисляться не будут. При этом льготы не касаются коммунальных платежей и расходов на содержание имущества.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что аграрии Кубани получили свыше 188 млн руб. по программам страхования урожая в 2025 году, а общая сумма компенсаций по договорам с господдержкой за январь–сентябрь превысила 1,5 млрд руб.

Анна Гречко