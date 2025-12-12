Представитель ЕК назвала законной экспроприацию замороженных российских активов

Еврокомиссия считает, что изъятие замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационного кредита» законно. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо.

«Мы выдвинули предложение; мы уверены в его законности и в его способности выдержать судебное разбирательство»,— заявила госпожа Пиньо, комментируя на брифинге в Брюсселе решение Банка России подать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear (цитата по Euractiv).

Сегодня Банк России сообщил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear о взыскании причиненных убытков, поскольку ЕК официально рассматривает механизмы использования российских активов. В ответ Euroclear заявил, что готов защищаться в судах России по искам ЦБ.

Активы Банка России были заморожены после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Общая сумма замороженных активов составляет примерно €210 млрд. Из них €140 млрд ЕК планирует направить на выдачу «репарационного кредита» Украине. Большинство стран—членов союза одобрили такое решение. Бельгия выступает против, поскольку большая их часть сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear, что создает для страны риски. Саммит ЕС по российским замороженным активам пройдет 18-19 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бельгию дожимают всем Евросоюзом».