Бельгию дожимают всем Евросоюзом

Беспрецедентное предложение Еврокомиссии (ЕК) об экспроприации российских замороженных активов для финансирования Украины в ближайшие два года усугубило и без того напряженную обстановку внутри Евросоюза. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, в чьей стране сосредоточена основная часть этих средств, выступает против их изъятия, справедливо опасаясь последствий такого шага в случае ответных действий России. Но глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже дала понять, что сопротивление бельгийцев ее не особо смущает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бельгийский премьер Барт Де Вевер остался не впечатлен схемой использования замороженных российских активов, выдвинутой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Бельгийский премьер Барт Де Вевер остался не впечатлен схемой использования замороженных российских активов, выдвинутой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

По данным источников Politico, еще в сентябре чиновники Евросоюза проводили «деликатные частные переговоры» с бельгийскими властями о том, как в случае изъятия российских активов снизить возможные риски для Бельгии. Публично этот вопрос обсуждаться не должен был до тех пор, пока премьер Барт Де Вевер не даст согласия. Однако в сентябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц вдруг прервал эту тишину и высказал рискованное предложение: использовать замороженные в европейских банках активы российского Центробанка для выдачи кредита Украине в размере €140 млрд.

Перед саммитом Евросоюза в октябре посол Бельгии в ЕС Петер Мурс намекнул коллегам, что ответ бельгийских властей будет положительным. Но вскоре, по словам собеседников Politico, выяснилось: решение по этому вопросу принимал лично Барт Де Вевер, c которым Петер Мурс тогда не поддерживал контакт. В итоге отказ Бельгии поддержать инициативу вызвал недоумение европейских союзников, но они продолжили разрабатывать другие возможные сценарии.

3 декабря Еврокомиссия опубликовала юридическое предложение по финансированию Украины в 2026–2027 годах. Оно включает в себя два варианта: заимствования за счет европейского бюджета и «репарационный кредит» — за счет российских активов. Первый сценарий предполагает, что €90 млрд (две трети потребности Украины, по оценкам Международного валютного фонда) выделяются за счет бюджета европейских стран, а еще €45 млрд — при помощи союзников вне ЕС. Этот вариант потребует согласия всех стран объединения, а значит, в очередной раз возникает угроза вето как минимум со стороны Венгрии.

Сценарий с использованием российских активов, который ЕК явно считает наиболее предпочтительным, подразумевает выделение Украине кредита на €165 млрд из российских активов: €25 млрд, хранящихся в банках в том числе Франции и Германии, а €140 млрд — из брюссельского депозитария Euroclear. В этой же инициативе предлагается выделить еще €45 млрд для погашения кредита, который в 2024 году страны G7 выдали Украине.

Барт Де Вевер неустанно повторял: в случае изъятия российских активов Евросоюз должен гарантировать, что все возможные финансовые риски страны ЕС разделят между собой. И как заверила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя последнее по времени предложение, Брюсселю удалось разработать механизмы, при помощи которых будет обеспечена защита европейских стран при любых ответных действиях. В частности, Брюссель не допустит «принудительного вступления в силу» решения суда, работающего за пределами ЕС.

Но бельгийского премьера это не убедило. «Я пока не впечатлен, скажем так,— заявил 3 декабря Барт Де Вевер, ранее предупреждавший: — Россия уже ясно дала понять: в случае конфискации Бельгия и лично я ощутим последствия этого шага».

«Все бельгийские заводы в России также могут быть конфискованы. А что, если Белоруссия и Китай также конфискуют западные активы? Мы об этом думали? Нет, не думали.

Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать. Без такого разделения рисков я сделаю все, чтобы заблокировать этот проект»,— заверил бельгийский премьер.

Неназванные европейские дипломаты в разговоре с Financial Times признали, что даже среди юристов ЕС нет консенсуса в отношении этого чрезвычайно сложного с юридической точки зрения плана. «Если вы спросите меня, не упираемся ли мы прямо в стену, то ответ будет утвердительным»,— сказал изданию неназванный европейский чиновник.

Впрочем, Урсула фон дер Ляйен явно настроена идти до конца. По ее словам, Украина, как предполагается, вернет кредит, если и когда Россия выплатит репарации. А скепсис Бельгии и других стран, среди которых, например, совсем недавно была и Франция, она, судя по всему, намерена обойти. На саммите Евросоюза 18–19 декабря, где будут рассматриваться два обозначенных способа финансовой поддержки Киева, для принятия сценария с изъятием российских активов потребуется не единогласное решение всех членов ЕС, а квалифицированное большинство голосов.

Тем временем Москва ожидаемо пообещала ответить на конфискацию своих активов. «Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции. Подготовка пакета ответных мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется»,— сказала представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 4 декабря.

Лусине Баласян