Euroclear: депозитарий готов защищаться по искам ЦБ из-за блокировки активов РФ

Депозитарий Euroclear готов защищаться в судах России по искам, поданным Центральным банком в Арбитражный суд Москвы в связи с заморозкой российских активов в Евросоюзе. Об этом сообщили в пресс-службе депозитария.

«В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ»,— заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС). Однако представители Euroclear отметили, что не комментируют иск ЦБ, поскольку официальных документов пока нет. Еврокомиссия и правительство Бельгии также воздержались от комментариев.

Сегодня Банк России сообщил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear о взыскании причиненных убытков в связи с заморозкой российских активов в Бельгии. Регулятор отметил, что сумма ущерба формируется из блокировки активов и средств ЦБ, а также из утраченной выгоды в связи с ограничениями.

Активы Банка России были заморожены после начала российско-украинского конфликта в 2022 году — большая их часть находится в бельгийском Euroclear. Общая сумма замороженных активов составляет примерно €210 млрд. ЕС планирует бессрочно заморозить эти средства для последующего кредитования Украины. Большинство стран—членов союза одобрили такое решение.