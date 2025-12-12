В Краснодаре на Новый год и Рождество запланировано более 600 мероприятий

В Краснодаре на новогодние и рождественские праздники организуют свыше 600 мероприятий. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

«Новый год и Рождество — семейные праздники, поэтому проведем их спокойно и с соблюдением требований безопасности. Главный акцент будет сделан на шаговой доступности мероприятий для жителей»,— отметил градоначальник.

Программа включает концерты, праздничные елки, спортивные турниры, акции, адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и семей участников СВО. С 20 декабря в городских парках стартуют дневные представления.

Мэр подчеркнул важность детской безопасности и призвал родителей контролировать детей, включая их активность в интернете. В городе уже создается праздничная атмосфера благодаря украшенному общественному транспорту. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать по специальному расписанию в праздничные дни.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре, как и по всему краю, сохраняется ограничение на численность участников открытых мероприятий — не более 1 тыс. человек. В предновогодние недели и в праздничные дни меры безопасности в городе будут усилены, особое внимание уделят учреждениям культуры, транспортным объектам и торговым центрам.

Анна Гречко