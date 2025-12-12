Власти Краснодара рассказали о мерах безопасности в праздники

Глава Краснодара Евгений Наумов принял участие по видеосвязи в совместном заседании краевых координационных органов, посвященном обеспечению правопорядка в период новогодних и рождественских праздников, а также зимнего курортного сезона. Совещание провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель регионального управления ФСБ Леонид Михайлюк.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На заседании отмечалось, что в январские праздники Кубань ожидает более 500 тыс. туристов. Вениамин Кондратьев заявил о необходимости усиления антитеррористической защищенности транспортных узлов и объектов ТЭК. Порядок в этот период будут обеспечивать около 2 тыс. сотрудников полиции, однако, по его словам, муниципальные власти также должны активно подключаться к работе. В патрулировании мест массового пребывания людей — центральных площадей, набережных, торговых центров, ярмарок и учреждений культуры — будут задействованы и казачьи формирования.

В Краснодаре, как и по всему краю, сохраняется ограничение на численность участников открытых мероприятий — не более 1 тыс. человек. В предновогодние недели и в праздничные дни меры безопасности в городе будут усилены, особое внимание уделят учреждениям культуры, транспортным объектам и торговым центрам. Евгений Наумов сообщил, что городские службы перейдут на усиленный режим работы, число патрулей увеличится, а объекты для проведения праздничных мероприятий будут обследованы кинологами и инженерно-техническими подразделениями. Также совместно с ГИБДД будут проработаны маршруты школьных автобусов, которые привезут детей на новогодние представления.

Отдельно обсуждалась борьба с нелегальной продажей пиротехники и суррогатного алкоголя. В преддверии праздников в краевой столице пройдут целевые рейды.

Вячеслав Рыжков