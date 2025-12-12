ГЧП в поисках недорогих денег

Рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) ищет варианты развития в условиях дорогого финансирования, следовало из дискуссий на прошедшем в Москве 12 декабря Инфраструктурном конгрессе. Двигаться вперед предлагается за счет внедрения новых форм ГЧП и создания дополнительных финансовых инструментов, которые позволят снизить стоимость заемных денег. Участники рынка также ждут смягчения госрегулирования при кредитовании проектов ГЧП и тиражирования практики выпуска концессионных облигаций за счет ее стандартизации. Власти же прорабатывают возможности расширения механизма промышленного ГЧП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году рынок государственно-частного партнерства в целом развивается в соответствии с ожиданиями, следовало из выступлений представителей властей и бизнеса на Инфраструктурном конгрессе «Развивай.РФ» (организаторы — ВЭБ.РФ, Национальный центр ГЧП и правительство Москвы).

Директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономики Наталья Морщихина проинформировала, что к 1 декабря заключено 198 новых соглашений ГЧП на сумму 382 млрд руб.

До конца года ведомство рассчитывает на достижение прогнозного объема законтрактованных инвестиций в размере 500 млрд руб. (после рекордных 2,4 трлн руб. в 2024-м, из которых 1,9 трлн руб. пришлось на один проект — высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург).

Отметим, что сейчас рынок переходит в стадию повышенного внимания к контролю за эффективностью вложений. Напомним, властями уже запущена верификация госкорпорацией ВЭБ ГЧП-проектов стоимостью выше 3 млрд руб., весной 2026 года Минэкономики рассчитывает принять закон о внедрении этого механизма и для концессий (см. “Ъ” от 16 октября). Также запускается контроль за расходными обязательствами публичной стороны (государства) в рамках ГЧП-проектов (см. “Ъ” от 22 сентября и 23 ноября). Как все это скажется на динамике инвестиций, участники конгресса оценивать не стали, отметив лишь, что для развития рынка необходима стабильность правил.

В целом обсуждение велось вокруг текущего положения дел в ГЧП.

Несмотря на начатое снижение ключевой ставки ЦБ (с пика в 21% сейчас она опустилась до 16,5%), ее все еще высокий уровень, как следовало из дискуссий, остается главным ограничением.

В связи с этим необходимы инструменты, позволяющие снизить стоимость заемных средств. По словам первого вице-президента Газпромбанка Алексея Чичканова, рынок ждет внедрения предложений ЦБ о снижении риск-весов при расчете нормативов достаточности банковского капитала по проектам ГЧП (см. “Ъ” от 25 июня). По его оценкам, только Газпромбанк после этого решения сможет высвободить 300–600 млрд руб. на инфраструктурные проекты.

Обсуждаются также новые способы привлечения длинного финансирования, например выпуск концессионных облигаций, для которых разрабатывается соответствующий стандарт. Предполагается, что этот инструмент позволит снизить стоимость финансовых ресурсов, погашая банковские кредиты на стадии эксплуатации объекта более дешевыми «облигационными» деньгами. Появление еще одного вида облигаций — для замены бюджетного финансирования — обсуждают и власти. По словам и. о. директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Сергея Клейменова, ведомство прорабатывает с ЦБ возможность выпуска бондов под крупные промышленные проекты. Раскрывать подробности замысла чиновник, впрочем, не стал.

Бизнес ждет и развития механизма промышленного ГЧП — возможности заключать на федеральном уровне соглашения при реализации проектов по реконструкции не только государственных, но и частных промышленных предприятий с объемом инвестиций от 10 млрд руб.

По словам Сергея Клейменова, таких проектов пока немного (всего 17), но Минпромторг видит запрос на расширение механизма и рассматривает различные предложения на этот счет. Среди них — возможность финансирования в рамках промышленного ГЧП создания крупных испытательных полигонов, а также включение в состав соглашения проведение НИОКР при создании производственных объектов.

В Минэкономики, сообщила Наталья Морщихина, готовы рассмотреть вопрос о снижении порога инвестиций для входа в механизм промышленного ГЧП (в Госдуме уже предлагали опустить его до 7 млрд руб.). Есть и идеи по расширению числа участников таких проектов. По мнению зампреда ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, стоит рассмотреть возможность заключения соглашений о промышленном ГЧП не только федеральным центром, но и регионами. С учетом разного опыта и состояния финансов субъектов РФ их включение в механизм можно апробировать на ограниченном количестве территорий в рамках пилотного проекта.

Евгения Крючкова