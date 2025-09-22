ГЧП и концессиям добавят осознанности

Минфин разработал проект правительственного постановления, реализующий заложенные в Бюджетном кодексе нормы о контроле центра за объемами обязательств регионов и муниципалитетов по концессиям, соглашениям о государственно- и муниципально-частном партнерстве и лизинговым договорам. Принятие правил станет продолжением усилий Белого дома по наведению порядка в сфере учета бюджетных обязательств органов власти всех уровней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подготовленный Минфином проект постановления правительства должен запустить применение обновленной в апреле этого года ст. 107 Бюджетного кодекса (БК) о предельных значениях показателей долговой устойчивости регионов и муниципалитетов. Установленные этой статьей ограничения касаются субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (к таким в РФ не относятся лишь 26 относительно богатых регионов).

Для дотационных регионов и муниципалитетов кодексом установлено, что объем их долга не должен превышать размер доходов бюджета без учета трансфертов центра (в случае муниципалитетов — региона). При этом в долг включаются обязательства региона или муниципального образования по заключенным с частными инвесторами концессиям, договорам государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного партнерства, а также по лизинговым платежам. Для дотационных регионов и муниципалитетов с наиболее сложным финансовым положением (когда доля дотаций из федерального бюджета в течение двух последних лет превышала 40% доходов) предел долга с учетом обязательств по концессиям, ГЧП и лизингу еще более жесткий — 50% от собственных поступлений.

Подготовленный Минфином проект постановления прописывает, как именно регионы и муниципалитеты должны считать свои обязательства по договорам (плата концедента, капитальный грант, плата публичного партнера, лизинговые платежи) при верстке бюджетов. Очевидная цель правил — усиление контроля центра за долговой нагрузкой субъектов для обеспечения их финансовой устойчивости. Правила будут распространяться на правоотношения, затрагивающие исполнение бюджета уже этого года, а также бюджетов 2026–2027 годов. Таким образом, меры коснутся договоров, заключенных начиная с 1 января 2025 года. Установленные БК нормы в том числе ограничивают дотационные территории в возможности заключать соглашения, которые потенциально (например, при выходе инвесторов из них) могут обернуться дополнительными расходами.

Отметим, что работу по контролю за финансовыми обязательствами публичной стороны по соглашениям Минфин ведет уже много лет. В частности, еще в 2021 году Белый дом наладил мониторинг реализации концессий и ГЧП-проектов на местах на базе ГИС «Управление». В этом году был разработан порядок ведения реестра обязательств органов власти при ГЧП для решения давней проблемы учета всех бюджетных расходов при реализации таких инициатив (см. “Ъ” от 6 марта). В реестр попадут данные не только о прямых расходах бюджетов, но и об их условных обязательствах, например в связи с досрочным расторжением соглашений, штрафами, непредвиденным удорожанием проекта.

Для того чтобы отсечь рискованные и неэффективные траты еще на этапе идеи, в августе этого года было принято постановление правительства, вводящее процедуру верификации госкорпорацией ВЭБ.РФ инициатив в сфере ГЧП (см. “Ъ” от 19 августа). Процедура коснется проектов стоимостью выше 3 млрд руб. Для дотационных регионов заключение госкорпорации при этом будет обязательным (при наличии отрицательного отзыва проект просто не будет реализован), для остальных оно будет носить рекомендательный характер. Смысл такой верификации — контроль за распределением между государством и бизнесом рисков, которые в виде новых обязательств бюджетов могут возникать при реализации проектов.

Полина Попова, Вадим Вислогузов