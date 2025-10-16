Концессиям выставят оценки

Минэкономики подготовило новую версию законопроекта о распространении действующего для ГЧП-проектов механизма экспертизы, проводимой госкорпорацией ВЭБ, еще и на концессии. Ведомство предлагает проводить такую оценку для всех концессий с участием госбюджета. При этом для проектов стоимостью от 3 млрд руб. будет действовать полноценный порядок их верификации ВЭБом, для менее «дорогих» — упрощенный и пока не конкретизированный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доработанный законопроект о распространении механизма прохождения проектами экспертизы в ВЭБ.РФ еще и на концессии реализует идею контроля за распределением рисков между государством и бизнесом. Напомним, такая верификация уже введена для более узкого рынка ГЧП — проходить ее должны все проекты стоимостью от 3 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 августа). В июле Минэкономики опубликовало первую версию законопроекта о включении также и концессий в периметр экспертизы ВЭБа — тогда документ носил рамочный характер (см. “Ъ” от 20 июля), теперь же он пополнился деталями.

Так, оценку с 1 марта 2026 года придется проходить всем концессионным проектам, в которых предусматриваются расходы бюджета,— она будет необходима для принятия решения о заключении соглашения. Минэкономики, поясняет первый замглавы ведомства Максим Колесников, исходит из того, что «оценку должны проходить все концессии, независимо от их стоимостного порога,— так предусмотрено в поручении президента».

Однако в зависимости от масштаба инициативы предусмотрены разные по сложности процедуры. Для проектов стоимостью свыше 3 млрд руб.— экспертиза ВЭБа по аналогии с верификацией ГЧП-проектов (по оценке зампреда ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, с учетом развития тренда на снижение ключевой ставки и стоимости фондирования для проектов речь может идти о 50–60 инициативах в год). Для менее затратных проектов будет введен упрощенный порядок, но как будет проводиться такая оценка, из документа не следует. Как сообщают в Минэкономики, этот механизм еще прорабатывается. Некоторые отличия, впрочем, уже есть в законопроекте: при оценке «сравнительного преимущества» (сравнение расходов на концессию и на госконтракт) не будут приниматься в расчет обязательства публичной стороны в случае возникновения рисков при реализации проекта.

Кроме того, законопроектом предлагается заключать концессионные соглашения и соглашения о ГЧП в электронной форме — в государственной информсистеме (ГИС) «Торги». Это будет происходить с синхронизацией сведений о технических характеристиках объектов, сроках реализации, объемах инвестиций и бюджетных расходов с данными из ГИС «Управление». По словам Максима Колесникова, это снизит издержки, сделает процесс заключения соглашений более удобным, а также позволит получать актуальные данные о текущем состоянии рынка ГЧП и концессии, чтобы «более оперативно принимать меры по донастройке». Отметим, ранее Минфин предложил применять типовые формы при заключении таких соглашений в «Электронном бюджете», но возврат к типовым формам вызвал критику со стороны бизнес-сообщества (см. “Ъ” от 7 октября).

Гендиректор Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов Мария Ярмальчук идею дополнительной оценки распределения рисков ГЧП в целом приветствует — это обеспечит более глубокую проработку проектов. При этом, добавляет она, хотелось бы, чтобы верификация от ВЭБа давала «защиту» проекту. Также, по ее словам, механизм требует «аккуратной проработки» для того, чтобы избежать рисков усложнения рассмотрения и согласования проектов.

Директор практики инфраструктуры и проектного финансирования компании «ТеДо» Артем Володькин важным новшеством считает сравнение госзаказа и концессии для проектов стоимостью менее 3 млрд руб. Однако, добавляет он, при этом будет учитываться выручка концессионера: «Читается так, что доходные проекты всегда будут менее эффективны, чем госзаказ,— это порождает риски для рынка».

Переход на электронную форму заключения соглашений, по словам Марии Ярмальчук, полезен для рынка — это повышает устойчивость бюджетной системы, а значит, и проектов с госучастием. «В какой именно ГИС заключать соглашения, думаю, Минфин и Минэкономики между собой договорятся»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова