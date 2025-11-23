ГЧП удержало индивидуальность

Власти пошли на уступки в части учета бюджетных обязательств в рамках концессий и проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и отказались от идеи заключать такие соглашения по типовым формам для получения субсидий на реализацию проектов. В итоговой версии закона сохранилась лишь необходимость заключать их в системе «Электронный бюджет». Эксперты и участники рынка считают такой подход взвешенным, но многое будет зависеть от порядка отражения в системе сведений о финансовых обязательствах, который предстоит утвердить правительству.

Как следует из принятого 20 ноября в третьем чтении закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, правительство пошло навстречу бизнесу и отказалось от идеи «типизации» соглашений о концессиях и ГЧП. Поясним, принятая в первом чтении версия предполагала, что для получения субсидий на реализацию проектов необходимо заключать в госинформсистеме (ГИС) «Электронный бюджет» соглашения по типовым формам. Согласно итоговой редакции, соглашения должны заключаться на условиях, определенных законодательством, и через «Электронный бюджет» — требований о типовых формах уже нет.

Правительство установит содержание сведений о финансовых обязательствах сторон, которые должны отражаться в ГИС. Отметим, Минфин уже много лет ведет работу по контролю за обязательствами публичной стороны по таким соглашениям — например, правительство утвердило постановление, необходимое для контроля центра за их объемом в регионах и муниципалитетах (см. “Ъ” от 22 сентября). Смягчение позиции в отношении типовых форм произошло на фоне беспокойства бизнеса — Российский союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) предупреждали, что это ограничит возможность реализации проектов (см. “Ъ” от 7 октября).

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что были «категорически против типовых форм», учитывая позицию рынка и банков,— отказ от их применения там называют «обоснованным решением». В ходе обсуждения, рассказывают в ведомстве, было выявлено, что типовые формы не могут учесть специфику всех проектов, а условные бюджетные обязательства невозможно привести в «твердую» сумму (часто используются формулы),— в итоге пришли к выводу о том, что типовые формы могут негативно повлиять на запуск новых проектов. Заключение же соглашений в электронном виде, по мнению Минэкономики, «значительно повысит прозрачность».

В Минфине “Ъ” пояснили, что при подготовке проекта поправок стояла задача перевода заключения соглашений в электронную форму в ГИС — изменения «полностью решают вопрос качества данных, применяемых для расчета обязательств сторон».

При этом, добавляют в ведомстве, для соглашений, являющихся основанием предоставления субсидий, проводится проверка обязательств публичного партнера до подписания сторонами согласованных текстов.

Итоговый механизм, отмечает гендиректор АИИК Мария Ярмальчук, упростит анализ устойчивости бюджетной системы, но сохраняет принцип свободы договора, что обеспечит возможность внебюджетного финансирования. Главное, считает она, чтобы при разработке подзаконных актов Минфин не пытался контролировать условные обязательства. По словам директора отдела по оказанию юруслуг Б1 Анжелики Бурдейной, типовые формы стали бы «шагом на десять лет назад» — большинство проектов уникальны, «любая особенность должна закладываться в соглашение, только тогда можно говорить о сбалансированности интересов сторон».

При разработке порядка учета обязательств, отмечает управляющий партнер компании You & Partners Евгения Зусман, «важно учесть мнение рынка — иначе позитивный эффект поправок будет обнулен».

Есть и опасения: по словам директора департамента налогов и права компании ДРТ Юрия Халимовского, формулировка «на условиях, определенных законодательством» порождает риски того, что толкование регулятором может отличаться от заложенного в основу соглашения его участниками,— это может грозить отказом в бюджетном финансировании и срывом проекта. Директор юрпрактики «ТеДо» Анна Батуева полагает, что заполнение существующих полей в «Электронном бюджете» на самом деле может означать, что стороны будут вынуждены использовать фактически типовую форму — ГИС просто не будет предоставлять возможность по-другому сформулировать условия.

