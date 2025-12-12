Мандат обвиняемого в коррупции Вороновского перейдет краснодарскому депутату Горюханову

Генсовет партии «Единая Россия» проголосовал за передачу мандата депутата Государственной думы Анатолия Вороновского члену заксобрания Краснодарского края Валерию Горюханову. Об этом с заседания генсовета передает корреспондент «Ъ».

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Валерий Горюханов

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Господину Горюханову 35 лет, он входит в комитет краснодарского заксобрания по вопросам местного самоуправления. Политик также занимает пост замглавы управления общественных расследований в социально-экономической сфере исполкома движения Народный фронт.

На выборах в Госдуму в 2021 году Валерий Горюханов баллотировался по списку «Единой России» в региональной группе №48 (Краснодарский край) под десятым номером. Господин Вороновский шел в той же группе восьмым.

Анатолий Вороновский был лишен депутатских полномочий 2 декабря. Этому предшествовало возбуждение в отношении него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК). На следующий день после сложения полномочий депутат был заключен под стражу.

Степан Мельчаков