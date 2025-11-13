В Адыгее объем ввода жилья увеличился на 14% за год

За десять месяцев 2025 года в Адыгее ввели в эксплуатацию 504,83 тыс. кв. м жилья, что на 14,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Инициативы реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества жизни граждан и создание современной комфортной среды, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Индивидуальные застройщики возвели 342,58 тыс. кв. м жилых домов. Также в республике построили 22 многоквартирных дома площадью 162,25 тыс. кв. м.

Сейчас в регионе работают 54 застройщика, которым выдано 84 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью около 1,74 млн кв. м.

Как отметили в минстрое, реализация проектов рассчитана на период с 2025 по 2034 годы и станет стимулом для дальнейшего развития строительного комплекса, создания рабочих мест и укрепления экономики республики.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Майкопе планируют построить 16 многоэтажных домов на почти 3,8 тыс. квартир. Также в городе возводится школа на 1,1 тыс. мест, чтобы дети жильцов могли посещать образовательные учреждения рядом с домом.

Нурий Бзасежев