В Краснодаре вечером 12 декабря пробки достигли 10 баллов

В Краснодаре к 17:30 по мск 12 декабря пробки достигли критической отметки в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основные заторы зафиксированы в Фестивальном микрорайоне и центральной части города. Наиболее сложная обстановка сложилась у Тургеневского моста и на подъездах к нему.

Серьезные затруднения движения наблюдаются на улицах Тургенева, Северной, Калинина, Бабушкина и Красных Партизан. Автомобили практически не движутся на Кубанской набережной. Чуть лучше ситуация на улице Красной.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Краснодарского края в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют мокрый снег, сильный дождь, грозу и ветер с порывами 20–25 м/с.

Анна Гречко