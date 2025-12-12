Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани ожидается сильный мокрый снег и гололед

На территории Краснодарского края в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют мокрый снег, сильный дождь, грозу и ветер с порывами 20–25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ухудшение погодных условий прогнозируется 12 декабря и днем 13 декабря. В это же время местами в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега, ветер и гололед на дорогах.

По данным Центра мониторинга, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением работы транспорта, ростом количества аварий, а также изменением работы объектов жизнеобеспечения.

Алина Зорина

