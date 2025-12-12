В ходе рейда на «Таганском ряду» в Екатеринбурге проверили более 400 мигрантов

В Екатеринбурге силовики провели плановый рейд на рыночном комплексе «Таганский ряд» на ул.Технической и задержали 22 нелегальных мигранта, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В профилактической акции были задействованы подразделения по вопросам миграции, центр по противодействию экстремизму, районная прокуратура и военкомат, а также бойцы ОМОН Росгвардии.

«Часть подвергшихся проверке торговых работников и посетителей при виде людей в российской форме сразу отчего-то стала, как ни странно, демонстрировать, что не понимает русский язык. Те, кто пошустрее и помоложе, тщетно пытались спешно ретироваться»,— отметил полковник Горелых.

По его словам, в ходе рейда были проверены более 400 человек из бывших союзных республик, из них 22 находились в России нелегально. Нарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выдворения из страны. Им запретят въезд в РФ на пять лет.

Полковник отметил, что свердловская полиция продолжит подобные проверки в дальнейшем. За 11 месяцев 2025 года в Свердловской области органы внутренних дел составили 11 725 административных дел в сфере миграции, наложив штрафы на 126 млн руб. и выдворив 1867 нелегалов. Кроме того, к ответственности были привлечены 184 юридических лица.

Ранее в ходе рейда на овощебазе №4 в Екатеринбурге силовики обнаружили 36 нелегалов. Нарушителей задержали и выдворили из страны.

Полина Бабинцева