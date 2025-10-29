В ходе рейда на овощебазе №4 в Екатеринбурге проверили более тысячи мигрантов

В Екатеринбурге силовики провели запланированный рейд на овощебазе №4 на ул. Завокзальная и задержали десятки нелегальных мигрантов, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

В операции участвовали сотрудники полиции, ФСБ, ОМОН и СОБР. За несколько часов они проверили 1086 человек из бывших союзных республик, из которых 36 находились в России нелегально. Нарушителей отправили в Центр временного содержания для последующего выдворения. Им запретили въезд в РФ на пять лет. «Куда только не прятались те, у кого с документами не все в порядке. Одни тщетно пытались сбежать, другие в складских помещениях с овощами и фруктами делали своего рода тайники, третьи укрывались под фурами. Словом, кто как мог хотел избежать справедливого наказания»,— рассказал полковник Горелых.

Подобные рейды станут регулярными во всех муниципалитетах Свердловской области. В 2025 году органы внутренних дел завели 10 239 административных дел в сфере миграции, наложив штрафы на 111 млн руб. и выдворив 199 нелегалов.

Напомним, в июле ГИБДД Свердловской области во время рейда обнаружила нелегальных таксистов, в том числе 17 человек без специального разрешения на перевозки, 11 нарушений миграционного законодательства. Девять человек задержали и выдворили из страны.

Ирина Пичурина